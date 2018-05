Motorista é preso transportando 78 quilos de cocaína em carreta

O motorista Rodolfo Dantas de Oliveira, de 34 anos, foi preso na noite desta quinta-feira, dia 10 de maio, ao ser flagrado com 78 quilos de cocaína, durante fiscalizações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na rodovia BR-163, nas proximidades da PED (Penitenciaria Estadual de Dourados).

A droga estava escondida no fundo falso da uma carreta carregada com soja a granel, que era dirigida pelo homem. O motorista até apresentou uma nota fiscal da carga que ele disse que iria descarregar no Porto de Paranaguá, no Paraná.

No entanto, os policias desconfiaram de um compartimento em baixo do assoalho da carreta, onde foram encontrados 80 tabletes da droga.

Questionado pelos policiais o motorista admitiu ser morador de Ponta Porã, e que teria pegado a cocaína no Paraguai com destino a São Paulo, e receberia R$ 2 mil pelo transporte.

O traficante, o caminhão e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados, para as providências que caso requer.