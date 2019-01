Motorista envolvido em acidente com morte estava bêbado

O motorista Matheus Oliveira, 19, envolvido em um acidente registrado na madrugada de ontem (1°) no KM-289 da BR-163, trecho que passa pelo distrito de Cruzaltina, foi autuado em flagrante por estar conduzindo veículo embriagado.

Além disso, o rapaz não possuía habilitação para dirigir e ainda estava com documento do carro atrasado.

Ele estava a bordo de um VW Gol, quando na pista contrária o motociclista André Luiz Ramos Carlos, 28, em uma Kenton Blitz invadiu a contramão colidindo de frente com o carro. Ele foi arrastado por vários metros e morreu na hora.

Matheus, que mora em Dourados, foi levado para o posto da Polícia Rodoviária Federal apresentando visível estado de embriaguez.

Após o teste do bafômetro foi constatado teor de 0.86 g/l de álcool no organismo do rapaz. Esse índice aponta para perda de eficiência, diminuição da atenção, julgamento e controle.

Apesar disso, Matheus não irá responder por homicídio, já que o acidente pode ter sido provocado pela própria vítima. Ele responderá por lesão corporal culposa, decorrente aos dois feridos que estavam com ele no veículo, conduzir veículo sem a devida habilitação e conduzir veículo embriagado.

O douradense teve fiança arbitrada e até o momento não há informação de pagamento do valor, que também não foi especificado no boletim de ocorrência.