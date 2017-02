Trânsito Motorista faz conversão, atropela e mata idosa de 84 anos na Calógeras "A vítima chegou a ser socorrida mas não resistiu"

Dilhermanda de Almeida Guimarães (84), morreu após ter sido atropelada por um veículo, na tarde desta segunda-feira (13), no cruzamento da Avenida Calógeras com a Rua Dom Aquino, no Centro de Campo Grande. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Segundo policiais do BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), a mulher atravessava a via, quando foi atropelada por um veículo Fiat Mobi, conduzido por Marcela Vicente Ferreira (34). Ainda de acordo com a polícia, o acidente aconteceu quando a condutora fazia a conversão para entrar à direita.

A idosa sofreu várias fraturas, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada à Santa Casa. A motorista do carro não ficou ferida.