Paranaíba Motorista faz conversão errada e carreta bate no meio, carro fica destruído e um morre "O homem estava na cidade a trabalho"

Foto: JP News

O motorista de um Ford Fiesta morreu ao ser arrastado por aproximadamente 150 metros após ser atingido por uma carreta. O acidente ocorreu no final da manhã de segunda-feira (13/8) pelo quilômetro 113 da BR-158 em Paranaíba, região do bolsão sul-mato-grossense.

Danilo José Ramos dos Santos, acabou atingido pelo veículo de um homem de 53 anos.

No acidente, o condutor da carreta bateu na lateral do carro da vítima, após Danilo tentar cruzar a pista da direita para esquerda sem sinalizar.

Após a batida os veículos ainda caíram em um buraco às margens da pista, sendo que o veículo da vítima ficou completamente destruído e a carreta também tombou.

Conforme o Campo Grande News, o motorista ainda teria ficado preso às ferragens, mas foi encaminhado a Santa Casa da cidade com uma fratura no braço. Danilo era de Londrina (PR) e estava em Paranaíba a trabalho, como ajudante geral no circo Balão Mágico e havia saído para uma viagem rápida.

O corpo será levado para a cidade paranaense.