Motorista fica em estado grave e carro destruído em colisão com caminhão Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (23). Caminhão foi parar em milharal.

Foto: José Aparecido/ TV Morena

Homem ficou ferido e o carro que ele dirigia destruído, em acidente na madrugada desta segunda-feira (23), na BR-262, saída para Três Lagoas, em Campo Grande.

O carro da vítima se envolveu em colisão com um caminhão, que foi parar em um milharal às margens da rodovia. O motorista saiu ileso.

O condutor do carro estava sozinho e ficou preso às ferragens. Enquanto bombeiros cortavam a lataria com desencarcerador, profissionais do Samu faziam o socorro médico. Ele foi encaminhado para Santa Casa com suspeita de traumatismo craniano.