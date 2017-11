Matou Advogada Motorista ficará preso em delegacia aguardando transferência a presídio

Por: Correio do Estado

João Pedro da Silva Miranda Jorge, de 23 anos, ficará preso em cela da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Centro da Capital, até segunda-feira (6), e posteriormente será transferido para a Terceira Delegacia de Polícia, no Bairro Carandá Bosque. O suspeito se apresentou na unidade na tarde de ontem com o advogado.

O delegado plantonista, Alberto Carneiro, preferiu não dar entrevista à imprensa, mas informou, por meio de investigadores, que João ficará preso devido a mandado de prisão preventiva, que havia sido decretado ontem (3), contra ele.

Por telefone, o delegado titular da 3ª DP, Geraldo Marin, disse que o suspeito deve ser levado para a unidade na segunda-feira e ficará aguardando transferência para o complexo penitenciário. A vaga será solicitada a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Conforme apurado pela reportagem, além de João Pedro, pelo menos mais 14 presos devem passar a noite nas celas da Depac Centro.

ACIDENTE

O estudante de medicina é apontado como o motorista que conduzia a caminhonete Nissan Frontier que atingiu veículo VW Fox, matando a advogada Carolina Albuquerque Machado, de 24 anos, e deixando ferido o filho da jovem, um menino de três anos.

João era considerado foragido desde ontem (3), quando a Justiça decretou o mandado de prisão preventiva do suspeito.