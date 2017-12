Vicentina Motorista foge após atropelar dois jovens

Uma menina de 13 anos e um rapaz de 17 anos ficaram feridos após atropelamento por volta de 19h30 de segunda-feira (25) na avenida Padre José Daniel, saída para Glória de Dourados, no município de Vicentina.

De acordo com o Vicentina Online, o casal caminhava sentido Centro quando foram atingidos por um veículo Fiat/Strada. O condutor fugiu do local sem prestar socorro e até o momento não foi identificado.

Ainda conforme o site, testemunhas contaram que a menina chegou a ser arremessada a aproximadamente cinco metros de altura e caiu próximo ao local da batida. Ela sofreu fratura exposta no cotovelo e perna esquerdas e escoriações no rosto.

Já o seu namorado sofreu ferimentos leves pelo corpo. Ele estava orientado, porém, não se lembrava do ocorrido quando era atendido por uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul.

As vítimas foram socorridas até o hospital Maria dos Santos Bastos, em Vicentina e depois transferidos para o hospital da Sias, em Fátima do Sul. A garota ainda foi trazida para Dourados.