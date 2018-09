Veículo roubado Motorista fura bloqueios da PRF e Exército antes de capotar veículo roubado

Na madrugada desta sexta-feira, 28 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete transportando uma moto em sua cabine, ambos os veículos eram roubados.

A equipe observou a aproximação de uma caminhonete na Unidade Operacional Capey, BR-463 km 68, em Ponta Porã, quando sinalizaram uma abordagem. O condutor desacatou à ordem e empreendeu fuga.

Houve perseguição e o motorista da Toyota/Hilux com placas de Dourados, não parou, furando inclusive, um bloqueio do Exército Brasileiro em um posto fiscal. Nas proximidades do distrito de Sanga Puitã, o homem tentou, ainda, adentrar em território paraguaio com a caminhonete, mas perdeu o controle do veículo fugindo a pé para o país vizinho.

Na cabine da caminhonete havia uma moto Honda/CG 125l Fan com placa de Brasília (DF) com registro de furto/roubo em 16 de setembro. Havia também um par de placa de Curitiba (PR) referente a uma Hilux.

Em checagem aos sinais de identificação veicular, verificou-se que a caminhonete ainda não era emplacada e tinha registro de furto no dia 21 de abril, também em Brasília (DF).

A caminhonete e a moto foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil em Ponta Porã.