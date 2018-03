Motorista joga carro em cima de policiais para fugir de abordagem Veículo estava carregado com 420 kg de maconha; suspeito fugiu

Durante policiamento ostensivo, pelas Operações Tabaco e Carga Pesada, desenvolvidas simultaneamente pelo 14° Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, equipe sofreu tentativa de atropelamento ao fazer abordagem a um Palio Weekend na MS-395, no km 30. O veículo trafegava sentido Bataguassu-Brasilândia.

O condutor não acatou a ordem de parada e fugiu em alta velocidade sentido Brasilândia. Após aproximadamente 10 km de acompanhamento tático, o suspeito entrou em uma estrada vicinal e abandonou o veículo, iniciando fuga em meio a plantação de eucalipto.

Durante a vistoria dos policiais militares rodoviários, foram localizados no interior do veículo vários fardos de cor branca, que estavam distribuídos no porta malas e banco traseiro, contendo em seu interior tabletes envoltos em fita adesiva de cor preta que se tratava de maconha.

A droga passou por pesagem em balança eletrônica e totalizou 420 kg, que estavam divididos em 22 fardos. Diante das circunstâncias, veículo e droga foram apreendidos e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia. Algumas buscas foram realizadas nas imediações, mas o condutor do veículo não foi encontrado.

Na madrugada de quarta-feira (28), na MS-164, município de Ponta Porã, o motorista de um Corsa Sedan também tentou atropelar policiais militares rodoviários. Ele transportava 445 quilos de maconha, mas acabou abordado e preso.