Amambai Motorista mata jovem atropelado e foge sem prestar socorro "O rapaz tinha 18 anos. O motorista está foragido"

O indígena Gideão Lopes Rossate, 18 anos, morreu atropelado por volta das 19 horas desta quinta-feira, dia 05 de abril, próximo à empresa Coamo, no Km 75 da MS-386, em Amambai, na região de fronteira com o Paraguai. Segundo o registro policial, o motorista envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, testemunha que passou pelo local minutos antes do acidente acontecer encontrou a vítima correndo sobre a pista, aparentemente sobre efeito de álcool, no entanto, não presenciou o fato.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas nada pôde fazer. Gideão sofreu vários ferimentos graves e morreu na hora. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.