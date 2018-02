Dourados Motorista morre em acidente na BR-163

Foto: Osvaldo Duarte

Motorista morreu na manhã desta terça-feira (27/2) em Dourados após se envolver em acidente na BR-163, próximo ao trevo de entrada ao distrito de Vila Vargas.

Ele estava numa carreta Scania, quando ocorreu o fato.

De acordo com o apurado no local, José Adelmo da Silva, 58, morador em Campo Grande, seguia sentido Dourados carregado com madeira reflorestada, quando perdeu o controle de direção na rotatória que dá acesso ao distrito e tombou o veículo.

Socorristas da CCR MS Via, concessionária que administra a via, chegaram até o local, porém, a vítima estava morta dentro da cabine.

A PRF(Polícia Rodoviária Federal) atende a ocorrência e apura os motivos do acidente.

Devido ao caminhão bloqueando a pista, os motoristas precisam pegar um desvio por estrada de terra. O trânsito é orientado no local.