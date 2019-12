Perseguição Motorista que matou criança de 10 anos e irmã de 20 carregava 160kg de maconha Mãe também foi atingida, passou por cirurgia e não corre risco de morrer

O motorista de 25 anos que atropelou e matou Higor Silva Barbosa, de 10 anos e irmã dele Helloá Glésia Gonçalves Nascimento, de 20 anos, levava 160 quilos de maconha no carro. Ele fugia de uma perseguição policial quando atingiu os irmãos e a mãe deles, na noite deste sábado (28), em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina.

A mãe das crianças, que é professora, foi socorrida em estado grave e de acordo com o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, ela passou por cirurgia em uma das pernas e não corre risco de morrer. O estado de saúde dela é considerado estável neste domingo.

De acordo com o Jornal da Nova, perícia foi feita no Kia Cerato, que tem placas de Vitória da Conquista, na Bahia, e tabletes que totalizaram cerca de 160 quilos de maconha foram apreendidos. O motorista do carro foi preso em flagrante na noite de ontem e encaminhado para a delegacia da cidade.

Os corpos de Higor e Helloá, que cursava Medicina no Paraguai, estão no IML (Instituto Médico Legal) de Nova Andradina e a expectativa é que o velório seja realizado na tarde deste domingo.

O ACIDENTE

A perseguição teve início, segundo informações iniciais, quando o condutor do Kia furou uma barreira policial na rodovia BR-267. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) fazia a perseguição ao veículo suspeito que após ter atropelado a mãe e os dois filhos, colidiu em uma carreta. O motorista ficou preso dentro do carro e por pouco não foi linchado por moradores da região.