Nova Casa Verde Motorista tem carro completamente destruído ao atropelar cavalo "O cavalo morreu na hora após ser arremessado no para-brisa do veículo"

Foto: Reprodução/Nova News

Na noite deste domingo (15), um acidente quase terminou em fatalidade. Segundo reportagem do Nova News, um motorista foi surpreendido com um cavalo que atravessou a pista e colidiu com o carro Chevrolet Vectra, no prolongamento da Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, na saída para Casa Verde.

De acordo com o site, sete pessoas estavam no veículo, com placa de Nova Andradina. O cavalo morreu na hora após ser arremessado no para-brisa do veículo.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para o atendimento às vítimas.

O Nova News informou também que no carro estaria um casal, uma adolescente e quatro crianças, e três teriam sido encaminhados para o Hospital Regional ‘Francisco Dantas Maniçoba’ e quatro para o Hospital Cassems.

Apenas duas se feriram com mais gravidade. (Com Nova News).