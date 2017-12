Motorista tomba carreta ao desviar de animal em rodovia Acidente ocorreu na tarde deste domingo, próximo à divisa do Estado com SP

Supostamente para desviar de um réptil que cruzava a pista, o motorista de uma carreta sofreu um acidente, com prejuízos elevados, na tarde deste domingo (3), no início da rodovia BR-262, próximo da divisa de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

O carreteiro disse a policiais rodoviários que registraram o acidente que tombou após desviar de um lagarto gigante da espécie teiú, com cerca de um metro de comprimento.

José Carlos de Lima, de 52 anos - que não se feriu, contou perdeu o controle da carreta após os pneus dianteiros se chocarem com uma guia de concreto, construída para escoamento de chuva.

O caminhão carregado com móveis seguia de São Paulo para Cuiabá (MT). Não foi feita uma estimativa de prejuízos.