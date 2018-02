Três Lagoas Mototaxista atira três vezes na ex-mulher e se mata Crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (9), no portão de um condomínio, no Jardim Alvorada

Foto: André Barbosa/JPNEWS

Uma mulher de 42 anos morreu na tarde desta sexta-feira (9), no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas. Larissa Souto Pereira de Freitas foi atingida por três tiros no tórax, na frente do condomínio, onde mora. O suspeito de efetuar o disparo é o ex-marido Marcos Sérgio da Silva Castro, de 48 anos, que teria cometido suicídio alguns metros do local, logo após o crime.

Marcos trabalhava como mototaxista na cidade, usava colete e a moto foi encontrada próxima ao corpo. O fato teria sido presenciado pelo filho do casal, que chegou ao local e viu a discussão entre a mãe e o pai. De acordo com testemunhas, os dois estavam separados há alguns meses e o homem não aceitava o fim do relacionamento. Inclusive, segundo a Polícia Civil, Larissa havia obtido na Justiça medida protetiva contra o ex-marido. Porém, mesmo assim, na tarde desta sexta, Marcos foi até o condomínio.

O mototaxista e a mulher iniciaram uma discussão no portão, segundo relatos de vizinhos. O ex-marido sacou a arma e efetuou os disparos, na presença do filho e de alguns moradores. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e a mulher encaminhada ainda com vida para o hospital.

De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital Auxiliadora, a mulher morreu logo após dar entrada na unidade, às 16h40. O hospital confirmou que ela foi atingida por três disparos. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).