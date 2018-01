Violência Motrorista do Uber é esfaqueado e tem carro após trocar soco com assaltantes "O trabalhador foi encontrado "fora de si" informou a PM"

Foto: Arquivo/MS Notícias

Um motorista de aplicativo de 40 anos foi esfaqueado durante roubo de carro, por volta das 22h30 de ontem, terça-feira (16), na Rua Barão de Grajaú, no Parque dos Novos Estados, região norte de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de roubo e quando chegou ao endereço encontrou o motorista “fora de si”, aparentando estar sob efeito de alguma substância química. Ele não soube dizer o próprio nome e muito menos como havia ido parar no local.

Os vizinhos, que presenciaram a cena, relataram aos policiais, que avistaram a vítima discutindo e trocando socos com dois homens dentro de um Hyndai HB-20, de cor verde metálico. Na sequência, a vítima foi jogada do veículo com ferimento no abdômen. Já os suspeitos fugiram levando o automóvel.

Enquanto era atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a vítima recobrou a consciência e contou que fazia uma corrida, quando começou a discutir com os clientes. Ele foi levado à Santa Casa, onde passou por cirurgia. A equipe policial conseguiu entrar em contato com a esposa dele, que confirmou que a vítima é motorista de Uber e repassou a placa do veículo roubado.

Horas depois, o HB-20 foi encontrado pela Guarda Municipal abandonado, na Avenida Gury Marques. Os suspeitos ainda não foram presos. O carro foi apreendido e guinchado para o pátio da Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos).