Violência Mulher agredida por esposo que ameçou estuprar a enteada de 17 anos "Denuncie agressões domésticas através do 180, ligue agora mesmo"

Uma mulher de 44 anos procurou a polícia de Aparecida do Taboado na noite de ontem, terça-feira (19), depois de ser agredida pelo marido com quem é casada à 8 anos. Segundo depoimento da vítima a polícia, após bater na esposa, o autor ameaçou estuprar a enteada de 17 anos.

Ainda de acordo com o registro, depois da discussão, o agressor, de 37 anos, atacou a esposa com socos e bateu a cabeça da mulher contra uma porta. Com a mulher ferida, o autor disse que iria estuprar a enteada.

Equipe da Polícia Militar foi acionada e socorreu a mulher que apresentava escoriações no rosto e reclamava de dores de cabeça. O agressor não foi encontrado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica na delegacia do município.

Violência doméstica

A violência contra a mulher é crime e pode ser denunciada através do ‘Ligue 180’. Em dezembro de 2015, um levantamento feito pela Central de Atendimento à Mulher apontou que, das mais de 4 milhões de vítimas que fizeram denúncias, Campo Grande foi a Capital em que houve maior taxa de relatos de violência (227,53 relatos por 100 mil mulheres).