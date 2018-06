Dourados Mulher baleada morre no Hospital da Vida e ex-marido é suspeito

Foto: Dourados News

Morreu no final da tarde de segunda-feira (25/6), no Hospital da Vida, em Dourados, Yara Macedo dos Santos, 30, residente no Jardim Canaã IV. Ela foi baleada horas antes no cruzamento das ruas Guiana com a México, no Parque das Nações I e o principal suspeito é o ex-marido da vítima.

De acordo com relatos do filho do casal, adolescente de 14 anos, ele e a mãe seguiam pela região quando o homem se aproximou e começou a desferir socos contra a mulher.

Em seguida, ele teria sacado a arma e efetuado o disparo.

Yara acabou atingida com um tiro na cabeça e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhada ao HV ainda com vida, porém, a equipe médica constatou o óbito próximo das 19h.

Os policiais ainda não encontraram o suspeito pelo crime.

Informações colhidas junto a familiares e amigos da vítima apontam que o homem não aceitava o fim do relacionamento.