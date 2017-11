Suicídio Mulher de 18 anos chama Corpo de Bombeiros e se joga no 'Inferninho' "A pedido dos parentes, o nome dela não foi divulgado a imprensa"

Uma jovem de 18 anos morreu após pular da Cachoeira do Inferninho na manhã desta sexta-feira (3), em Campo Grande. A vítima ligou para o Corpo de Bombeiros para pedir por socorro, mas no momento em que os militares chegaram ao local, ela caiu de uma altura de aproximadamente 28 metros.

Confrome Bombeiros, a vítima ligou para o Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança) e relatou que uma jovem tentava se jogar da Cachoeira do Inferninho.

Ainda segundo os militares a vítima identificou-se apenas como sendo Aline, em seguida passou todas as características da possível vítima, explicou que estava em um Onix branco e que iria esperar os militares ali, para mostrar o local exato em que viu a mulher. Assim que os Bombeiros cehgaram no local, a jovem se jogou da cachoeira.

A equipe de resgate explica que todos as características repassadas por Aline descreviam ela própria. O corpo da vítima parou em uma pedra, no fim da queda d’água e ela não resistiu aos ferimentos. Ainda assim uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para constatar a morte.

A perícia foi chamada e todo o local foi isolado pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar, assim como o Onix que supostamente pertencia a vítima. A jovem foi identificada e a família informada sobre a morte. A pedido dos parentes, o nome dela não foi divulgado a imprensa.

Prevenção

O CVV funciona como um canal de prevenção ao suicídio, . Pessoas que pensam em tirar a própria vida podem fazer contato pelo telefone, pelo número 141, e-mail ou Skype, e até pessoalmente. Os voluntários estão dispostos a ouvir e o sigilo é garantido. (Com Campo Grande News).