MS-145 Mulher de 32 anos morre após capotar caminhonete na MS-145 Acidente aconteceu na saída de Deodápolis para o distrito de Ipezal.

Uma mulher, identificada como Juliana Franciele Fernandes dos Anjos, 32 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (15), em acidente na MS-145, na saída de Deodápolis para o Distrito de Ipezal. O acidente aconteceu por volta das 11hs.

De acordo com informações iniciais apuradas pela reportagem do Portal SiligaNews, Juliana seguia pela rodovia sentido o município de Deodápolis, quando por motivos desconhecidos, perdeu o controle da caminhonete vindo capotar.

Juliana foi arremessada para fora do veículo vindo a óbito ainda no local. Anteriormente divulgamos que o acidente envolvia uma motocicleta, porém depois de levantamentos mais detalhados, não houve a confirmação do envolvimento da moto.

A Policia Militar esta no local aguardando a chegada da Pericia Criminal. As causas do acidente será investigado pela polícia.