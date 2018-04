Sidrolândia Mulher de 33 anos e morta a golpes de faca pelo companheiro A arma do crime chegou a se quebrar devidos violentos golpes praticados contra a mulher

Foto: Foto José Pereira SidrolandiaNews

Por volta das 23h15min de ontem (26), a PM foi acionada via 190 por populares com a informação de que no Condomínio Parque dos Ipês, localizado no Jardim Paraíso em Sidrolândia, estaria ocorrendo uma briga de casal.

Diante a solicitação a PM deslocou em atendimento, no trajeto foi informado que a confusão havia se agravado e que o suposto companheiro, identificado como Eder Clemente de Souza havia esfaqueado a vítima sua companheira identificada como Edmarcia Cintia da Silva.Quando a PM chegou ao local na entrada do condomínio, o portão estava fechado e somente depois de 10 minutos um morador franqueou a entrada da guarnição que se deslocou até a casa 89, local dos fatos, onde várias pessoas estavam aglomeradas, a vítima estava caída ao solo dentro da residência, inconsciente, com várias perfurações pelo corpo, porém apresentava ainda sinais vitais.

Foi acionado equipe do Corpo de Bombeiros local, os populares informaram que o autor após cometer o crime empreendeu fuga em uma motocicleta tipo titan de cor preta. PM deixou um policial aguardando a equipe de resgate e se deslocaram em diligencias, quando na Rua Tomas da Silva Franca foi visualizado um indivíduo em uma motocicleta de cor pretadeslocando em alta velocidade sentido centro, foi efetuado acompanhamento tático, porém próximo à Praça São Bento perdeu o indivíduo do campo visual.

A Guarnição da PM foi avisada via rádio que o autor havia acabado de se apresentar na Delegacia de Polícia Civil, quando a PM chegou a Delegacia, o autor estava bastante alterado e relatou que empreendeu fuga do local dos fatos seguindo sentido a Delegacia no intuito de se entregar, confessandopara equipe policial a autoria do crime, dizendo que mantinha um relacionamento com a vítima onde conviviam juntos na residência onde ocorreram os fatos, porém que há algum tempo o relacionamento estava conturbado, ocasionando uma briga que resultou na morte da companheira, e que disse ter utilizado uma faca para praticar o crime. PM retornou ao local dos fatos, onde recebeu a informação da equipe do Corpo de Bombeiros local, que no ato da chegada dos mesmos a vítima já não possuía sinais vitais, sendo assim foi acionado Pericia Criminal. Durante o deslocamento foi encontrado uma faca quebrada na parte externa do condomínio commarcas de sangue, foi recolhida e entregue da Delegacia de Policia Civil de Sidrolândia.