Operação Talpa Mulher de traficante é presa pelo Bope com cocaína avaliada em R$ 2 milhões Daianny Cristina Aguilera, de 37 anos, seguia com 97,1 quilos da droga

Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar apreendeu na noite de ontem, em Campo Grande, carregamento com 97,1 quilos de cocaína, avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões. A droga era transportada em veículo Nissan Versa por Daianny Cristina Aguilera, de 37 anos, mulher de traficante preso no ano passado durante a Operação Talpa, deflagrada pela Polícia Federal para desarticular esquema da "rota caipira" do tráfico.

Segundo o coronel Wagner Ferreira da Silva, comandante do Bope, o flagrante aconteceu na Avenida Gunter Hans, em frente ao Hospital do Pênfigo. Daianny entrava na cidade pela rota de Sidrolândia, que dá acesso à fronteira com o Paraguai. Durante abordagem, os policiais encontraram diversos tabletes escondidos no assoalho e banco traseiro do veículo. "Ela entregaria o carro para outra pessoa que levaria para São Paulo", disse o coronel.

Autuada em flagrante por tráfico de drogas, Daianny não viajava sozinha. Ela estava acompanhada do filho de 17 anos, com o intuito de reforçar a aparência de "família" e tentar despistar a polícia. A suspeita é de que estivesse dando continuidade às atividades do marido através da "rota caipira", que consiste em despachar droga de Mato Grosso do Sul para o interior de estados vizinhos, como São Paulo e Goiás. Em grandes centros como São Paulo, o quilo da cocaína chega a valer R$ 30 mil.