Aquidauana Mulher desfere 3 facadas contra ex-companheiro na saída de festa

A equipe da Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento na Expoaqui na madrugada desta segunda-feira (13) quando se deparou com uma briga entre homem e a ex-mulher. O caso aconteceu por volta das 00h15. Segundo o homem de 35 anos, ele havia levado 3 facadas que atingiram o braço e o antebraço direito com uma faca de serra, de aproximadamente 10 centímetros.

Ainda segundo o registro policial, quando os policiais se aproximaram da mulher, ela tentou se desfazer da faca, jogando-a perto de um bar. Aos policiais, a mulher de 39 anos disse que já havia levado dois tapas no rosto do ex-companheiro e por isso desferiu as facadas contra o ex-amásio.

Ela acrescentou que possuía medida protetiva contra o ex, porém, não tinha em mãos o documento. Ela negou ter esfaqueado o ex, e disse que só causou lesão em suas unhas. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Aquidauana para aas medidas cabíveis. O caso foi registrado como vias de fato e lesão corporal dolosa.