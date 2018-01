Sidrolandia Mulher é agredida e estuprada por três homens durante 6 horas "A ‘sessão de tortura’ aconteceu no saguão de uma igreja"

Foto: Reprodução/Sidrolandia News

Após ser raptada por três homens na noite desta quarta-feira (10), uma mulher de 34 anos foi agredida e estuprada durante seis horas por dois deles. A ‘sessão de tortura’ aconteceu no saguão de uma igreja em Sidrolândia, distante 73 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site Sidrolândia News, a mulher havia saído de casa para comprar cigarro em um posto de combustíveis que fica próximo ao local onde mora, no caminho, ela foi abordada pelo trio que a levou para o pátio de uma igreja na região.

Além de ser xingada, a vítima foi agredida com socos e chutes e foi violentada por dois dos agressores. Mesmo gritando por socorro a mulher ficou em poder dos criminosos durante seis horas, até conseguiu fugir por volta das 4 horas da madrugada.

A vítima disse à polícia que um dos estupradores tem entre 1,60m e 1,70m de altura, é branco, gordo e vestia uma camiseta amarela e bermuda. Os outros dois ela contou que só conseguiu se lembrar que são magros e morenos.