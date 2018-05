Mulher é agredida por marido do PCC e o persegue para matá-lo Vítima disse que poderia ser alvo de vingança caso o denunciasse

Foto: Portal iTudo

Jovem de 18 anos foi agredida pelo marido na madrugada deste domingo, no município de Iguatemi. O autor, que tem 27 anos e seria ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), empurrou a esposa contra janela de vidro da residência e a agrediu com outros golpes. Em seguida, antes de registrar boletim de ocorrência por violência doméstica, a vítima passou a persegui-lo, com intenção de matá-lo.

Segundo consta no registro policial, os fatos por volta das 4 horas da manhã, no Bairro Vila Nova. Durante discussão, o homem agrediu a esposa e fugiu logo em seguida. A vítima teria pedido ajuda a um amigo, que estava armado com pistola, saindo à procura do marido para matá-lo.

Ela alegou que agiria para se defender, pois sabia que, ao descobrir que havia sido denunciado à polícia, o homem se vingaria. Durante registro do boletim de ocorrência, a jovem, que aparentava estar sob efeito de drogas, disse que iria beber água e fugiu da delegacia. O caso é investigado.