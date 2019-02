QUATRO FACADAS Mulher é assassinada à facadas ao lado de um bar em Terenos Suspeito conhecido como Adailton teria chamado a vítima para conversar

Homem está foragido Foto: Reprodução/Web/Imagem ilustrativa

A dona de casa Rosilei Potronieli, de 37 anos, morreu na madrugada deste domingo (10), após ser esfaqueada por um homem, em um bar da cidade de Terenos. O suspeito seria um desconhecido e fugiu após o crime.

Conforme a testemunha, dono do estabelecimento, a vítima estava no caixa acertando a conta, quando um homem, conhecido apenas como Adailton, chegou no local em um veículo Fiat/Uno, e a chamou a mulher para conversar ao lado do bar.

Poucos minutos depois, o autor sacou uma faca, esfaqueou a vítima e fugiu. Os golpes atingiram os braços, abdômen, nádegas e pernas de Rosilei.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto Socorro do município, mas devido a gravidade dos ferimentos acabou sendo transferida para Campo Grande. O óbito foi registrado por volta das 0h40 de ontem.