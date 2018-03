Mulher Ã© encontrada espancada e morre durante resgate

Nova Campo Grande Mulher é encontrada espancada e morre durante resgate 'Moradores que ouviram gemidos e encontram a mulher caída'

Foto: Reprodução/ Saul Schramm/ CG News

Mulher ainda não identificada foi encontrada com sinais de espancamento em terreno baldio por volta das 4h de hoje, segunda-feira (26), em terreno baldio da Avenida Cinco, no Bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionados por moradores que ouviram gemidos e encontram a mulher caída. A vítima com sinais de espancamento, cortes pelo corpo e no rosto foi socorrida pelos militares, mas não resistiu e morreu dentro da ambulância.

O corpo dela foi levado para o necrotério da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica e será encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico e identificação. Ainda não se sabe a motivação do crime nem a autoria. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.