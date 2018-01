Maracaju Mulher é estuprada e leva golpe de facão na frente do marido

Um jovem de 24 anos foi preso acusado de estuprar e lesionar uma mulher de 26 anos com um facão na noite da última quarta-feira, dia 24 de janeiro, no Centro de Maracaju, cidade localizada a cerca de 90 quilômetros de Dourados. O marido da jovem, de 34 anos, flagrou o momento dos fatos e entrou em luta corporal com o autor.



Segundo o site Maracaju Speed, o casal disse à polícia que é morador de rua e, que estão há 12 dias na cidade pernoitando na praça. Nesta quarta-feira, o autor lhes ofereceu abrigo em seu barraco localizado aos fundos de uma obra na Rua Comandante Camisão, Centro.

Após jantarem, todos consumiram bebida alcoólica e foram dormir. Durante a noite, a mulher foi surpreendida pelo autor que estava sem calças se esfregando em seu corpo.

Assustada, ela acordou o marido que entrou em luta corporal com o jovem. A briga cessou-se durante um tempo e o casal resolveu ir embora, segundo conta no boletim de ocorrência.

Porém, o autor se recusou a abrir o portão, momento em que o casal decidiu pular o muro, quando o dono do barraco deu um golpe de facão que feriu a vítima na região da genitália.

O casal conseguiu fugir e acionar o Corpo de Bombeiros. Ela então foi levada para atendimento no Pronto Socorro. A Polícia Militar também foi acionada e localizou o autor no barraco.

Segundo a PM, ele estava visivelmente embriagado e não soube esclarecer o que ocorreu. Ele foi preso e irá responder por estupro e lesão corporal dolosa.