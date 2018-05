Mulher é executada a tiros na fronteira

Foto: Porã News

Elisa Gimenez Vargas, 29, foi morta a tiros na noite de sábado (19/5) próximo a um restaurante localizado no cruzamento das ruas Ytororo com Natalicio Talavera, do bairro Santo Antônio, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

O crime ocorreu por volta de 20h15, de acordo com o Porã News. A vítima estava no local quando pistoleiro se aproximou de moto e realizou vários disparos.

A mulher morreu antes mesmo da chegada do socorro. Agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica realizaram os procedimentos de rigor. Elisa foi morta com cinco disparos de arma de fogo.

Segundo informações a vitima preparava comida rápida para a venda, quando foi surpreendida e morta pelo pistoleiro que após o crime fugiu do local tomando rumo ignorado. A polícia do Paraguai não descarta a execução como caso passional.