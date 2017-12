Violência Mulher é presa após espancar mãe de 72 anos com cabo de rodo "A polícia chegou no ato do espancamento, a idosa ficou ferida no rosto"

Por: Tero Queiroz 28/12/2017 às 10:22

Foto: Reprodução/Direto das Ruas Uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante na noite de ontem, quarta-feira (27) em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande, após espancar a própria mãe com o cabo de um rodo. A vítima, que tem 72 anos de idade, sofreu vários ferimentos e um corte profundo no rosto. A Polícia Militar foi acionada por volta de 18h50 para atender um caso de violência doméstica no bairro São Rafael, na região sul da cidade de Ponta Porã. A viatura se deslocou até o local e flagrou o momento em que a agressora disse para a vítima “isso é para você aprender”, e de posse de um rodo desferiu um golpe na própria mãe, causando ferimentos na face. Os policiais interviram e tiveram de algemar a agressora, já que ela estava alterada e tentou resistir à prisão. A identidade das envolvidas não foi divulgada pela PM. A mulher foi levada para a delegacia para ser autuada em flagrante e a vítima socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Ponta Porã. A vítima disse que sua filha a agrediu sem motivo.