Mulher é presa após forjar sequestro e pedir R$ 300 mil de resgate ao marido

Uma mulher foi presa em flagrante após a Polícia Civil descobrir que ela forjou um sequestro com pedido de resgate destinado ao marido, no valor de R$ 300 mil. A investigação começou por volta do meio-dia de quarta-feira (16) e se estendeu até a noite.

"Ela foi localizada na cidade de Novo Hamburgo, após uma teatral libertação de seu local de cativeiro", diz o delegado João Paulo de Abreu.

Segundo o delegado, assim que a polícia recebeu a informação sobre um sequestro em Águas Claras, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi iniciada a apuração sobre extorsão mediante sequestro.

Uma negociação era feita por meio de mensagens de texto com o marido da mulher e, às 20h40, foi exigido o preço do resgate.