Tráfico Mulher é presa em MS tentando levar cocaína ao Paraná

Foto: Reprodução

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na tarde de domingo (4/11), por volta das 14h30, a condutora e o passageiro do GM Prisma vermelho, com placas de Curitiba (PR) por tráfico de drogas.