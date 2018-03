Mulher Ã© presa tentando levar maconha atÃ© RondÃ´nia

Dourados Mulher é presa tentando levar maconha até Rondônia

Foto: Osvaldo Duarte

Guardas municipais realizaram mais uma apreensão de maconha no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares, em Dourados. O fato ocorreu na noite de quarta-feira (7/3) e levou à prisão Estefani Caroline Cruz Bernardo, 19, moradora em Porto Velho, capital de Rondônia.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante rondas pelo local a guarnição abordou ônibus que saiu de Ponta Porã com destino a Nova Alvorada do Sul.

No interior do veículo, foram encontradas duas malas com 21,1 quilos de maconha de propriedade da mulher.

À Guarda, ela disse que levaria o entorpecente até a cidade onde reside e receberia pelo transporte R$ 3 mil. Já na delegacia, ela se manteve calada em seu depoimento. Estafani acabou autuada em flagrante pelo tráfico.