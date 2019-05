DOURADOS Mulher encontrada morta é identificada e pode ter sido torturada Polícia suspeita que assassinato seja de autoria do "tribunal do crime"

Foto: Reprodução/ Dourados News

A mulher encontrada morta nesta manhã (10), é Rosimar Gomes Souza da Cruz, de 27 anos. A vítima estava com mãos amarradas e com uma corda no pescoço. A polícia de Dourados, acredita que a vítima tenha sido torturada.

Conforme o site Dourados News, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) realizavam rondas pela região do bairro Estrela Vera, em Dourados, quando foram avisados por populares sobre o corpo. A Polícia Militar foi acionada ao local.

Conforme registro, Rosimar estava numa estrada vicinal, próximo a uma estação de tratamento de água, local de difícil acesso.

Não é descartada a possibilidade dela ter sido vítima de um ‘tribunal do crime’, julgamento interno realizado por integrantes de facção criminosa para decidir sobre a ‘pena’ dos envolvidos.

A perícia realiza os trabalhos de praxe para saber como ocorreu a morte.