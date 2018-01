BR-163 Mulher foge a pé pela rodovia e morre atropelada por carreta Motorista do veículo deixou o local sem prestar atendimento

Por: Correio do Estado

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 33 anos ocorrida na madrugada desta quinta-feira, na BR-163, em Campo Grande. A vítima foi flagrada por câmeras de segurança transitando pela rodovia e acabou atropelada por uma carreta, razão pela qual foi levantada suspeita de suicídio. Talz possibilidade foi reforçada depois que familiares revelaram que a vítima sofria de problemas psquiátricos.

De acordo com o delegado Cleverson Alves dos Santos, por volta das 04h30, funcionários da concessionária CCR MSVia viram pelo monitoramento que a mulher caminhava na pista, oferecendo risco de acidente. Eles tentaram abordá-la e perceberam que ela diza frases desconexas, repetindo: "O sangue de Jesus tem poder".

Ao perceber a aproximação deles, a vítima correu e logo em seguida foi colhida por pelo veículo no trecho depois do Auto Posto Locatelli. O motorista, apesar aparentemente não ter culpa pelo acidente, vai responder judicialmente por ter fugido do local. Nesta manhã, familiares estiveram na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga para fazer o reconhecimento.

Segundo o marido, a mulher estava bastante agitada desde a manhã de ontem, e queria o tempo todo ser levada para a casa de familiares, pois eles "precisavam da ajuda dela". Conforme relatado, de madrugada ela pediu para ir à casa da tia e em seguida para a residência do pai, no Paraguai, quando fugiu na direção da BR.