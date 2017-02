Dourados Mulher mata companheiro com golpe de faca no pescoço

Foto: Osvaldo Duarte

Luciane Aparecida Alves, 29 anos, moradora na rua Humaitá, no jardim Santo André, nos fundos da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), matou por volta das 20h40 deste domingo, dia 05 de fevereiro, o companheiro Rogério Muniz dos reis, 60 anos, com um golpe de faca no lado esquerdo do pescoço.

Segundo informações da Polícia Civil onde o caso foi registrado, o casal estava morando junto a cerca de seis meses, e o relacionado era marcado por muitas brigas e discussões e na noite de ontem após voltarem de um churrasco houve nova discussão na presença de uma filha menor.

Durante a discussão a mulher jogou o celular do companheiro no chão, quando ele tentou agredi-la, momento que ela se apoderou de uma faca tipo peixeira e desferiu apenas um golpe que atingiu o pescoço da vitima.

Luciane que é Bombeiro Civil socorreu o companheiro enquanto a filha menor acionava o Corpo de Bombeiros, mas quando a guarnição chegou ao local Rogério já estava morto.

(A mulher foi levada para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, onde apesar de alegar legitima defesa e prestar socorro a vitima, foi autuado em flagrante pelo delegado de plantão, acusado de homicídio doloso (quando há intenção de matar).