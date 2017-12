Paulo Coelho Machado Mulher "mete bala" no esposo e foge em motocicleta deixando drogas e munições "A Polícia encontrou sacolas com maconha e munições dentro da conveniência"

Luis Antônio do Nascimento (40), comerciante em Campo Grande, foi baleado com três tiros em uma conveniência, na Rua Moacir Rodrigues da Silva, no Bairro Paulo Coelho Machado, região sul de Capital. Segundo o registro a principal suspeita de ter cometido o crime é Rosileide Ferreira (42), esposa da vítima. Durante atendimento no local, os policiais encontraram duas sacolas com maconha e vários cartuchos de arma de fogo.

Ainda segundo o registro, Luis foi baleado no braço e na altura da costela dentro do estabelecimento onde trabalha e mora com a esposa. O comerciante foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa. Após o crime, a suspeita fugiu em uma motocicleta preta.

A equipe policial localizou em um dos cômodos do imóvel duas sacolas com maconha, nove cartuchos de calibre 32 e três cartuchos calibre 38. Não há informação sobre o motivo da tentativa de homicídio. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.