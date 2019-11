TRAGÉDIA Mulher morre de AVC após saber que marido foi assassinado "Um amor maior que tudo. Ela não teria suportado a morte dele", comentaram amigos

Foto: Reprodução

No último fim de semana, um casal morreu no bairro Jardim Meriti, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, em circunstâncias que estão sendo investigadas pela polícia.

Segundo informações do jornal 'Extra', o advogado Jorge Pires Vieira, de 67 anos, foi assassinado a tiros dentro de casa. Depois do crime, a professora aposentada Márcia Menezes, esposa de Jorge, passou mal, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e morreu.

O delegado Cassiano Conti, da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso, disse que nenhum pertence foi levado da casa onde os dois estavam e a arma usada no crime também ficou no local.

O casal foi sepultado no domingo (10) e nenhum familiar comentou o assunto. Nas redes sociais, alguns amigos falaram que entendiam que a mulher não teria suportado a morte do marido. “Entendi o porquê do enfarte. A vida não teria sentido pra ela. Um amor maior que tudo. Muito bonito esse amor. Um completando o outro. Era 2 em 1. Um não sobreviveria sem o outro. Que Deus conforte a todos. Desculpa por ter visto as fotos", escreveu uma amiga.