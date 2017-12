Acidente Mulher morre fatalmente ao cair de prédio no Centro da Capital "Informações iniciais dão conta de a vítima se desiquilibrou"

Empregada doméstica de um prédio residencial no Centro de Campo Grande, morreu na manhã desta sexta-feira (8) depois de cair do 13° andar. Informações preliminares são de que a vítima se desequilibrou no momento em que limpava a janela.

O prédio fica cruzamento das ruas Bahia e Antônio Maria Coelho, no Centro de Campo Grande. De acordo com moradores, a mulher seria empregada doméstica de uma família que mora no local, mas até o momento os patrões não foram localizados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e isolou a área.