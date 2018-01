Fatalidade Mulher morta atropelada por carreta pode ter cometido suicídio "Em menos de 24h, esse é o segundo acidente com morte que aconteceu na rodovia. O esposo da vítima informou que ea tinha distúrbios psicológicos"

Foto: Arquivo/MS Notícias

Uma mulher ainda não identificada morreu por volta das 4h30 desta quinta-feira (18) após ter sido atropelada por uma carreta. O acidente aconteceu no Km 458 da BR-163, na saída para São Paulo - 2 quilômetros antes do posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

De acordo com a Polícia Cívil, o caso pode tratar-se de suicídio, já que a vítima foi flagrada por câmeras de segurança transitando pela rodovia e acabou atropelada por uma carreta. Tal possibilidade foi reforçada depois que familiares revelaram que ela sofria de problemas psiquiátricos.

Segundo o delegado Cleverson Alves dos Santos, por volta das 04h30, funcionários da concessionária CCR MSVia viram pelo monitoramento que a mulher caminhava sozinha na pista, oferecendo risco de acidente. Eles tentaram abordá-la e perceberam que ela dizia frases desconexas, repetindo: "O sangue de Jesus tem poder".

Ao perceber a aproximação deles, a vítima correu e logo em seguida foi atropelada pela carreta no trecho depois do Auto Posto Locatelli. O motorista, apesar de aparentemente não ter culpa pelo acidente, vai responder por ter fugido do local. Na manhã de hoje, quinta-feira (18), familiares estiveram na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga para fazer o reconhecimento.

Segundo o marido, a mulher estava bastante agitada desde a manhã de ontem, quarta-feira (17), e queria o tempo todo ser levada para a casa de familiares, pois eles "precisavam da ajuda dela", iformou em depoimento o conjugue da vítima. Conforme relatado, hoje de madrugada ela pediu para ir à casa da tia e em seguida para a residência do pai, no Paraguai, quando saiu do carro e fugiu na direção da BR. O homem acabou perdendo-a de vista e logo em seguida soube da morte.

Em menos de 24h, esse é o segundo acidente com morte que aconteceu na rodovia. Ontem, quarta-feira (17), por volta de 12h40, o motociclista Willian Sueds Sant'ana Ezequiel, 25 anos, morreu após ser envolver em acidente com ônibus, entre os municípios de Nova Alvorada do Sul e Anhanduí. O jovem chegou a ser socorrido à Santa Casa de Campo Grande, mas morreu horas depois.