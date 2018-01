Mulher pede água e depois rende idosa com mais 2 assaltantes a mão armada Vítima conta que estava sozinha em casa e não atenderia a suspeita por conta do horário. Em seguida, ela arrombou a porta com outros bandidos, diz polícia.

Por: Por G1 MS 06/01/2018 às 09:00

Mulher de 70 anos foi rendida por assaltantes nessa sexta-feira (5), no bairro Guanandi, em Campo Grande. A vítima conta que estava sozinha na casa, quando uma mulher abriu o portão e pediu água, por volta das 23h (de MS). Ao negar atender naquele horário, ele entrou e logo ouviu um forte barulho da suspeita e mais dois homens arrombando o imóvel. De acordo com a idosa, todos os envolvidos estava com armas de fogo. No entanto, a idosa afirmou que não poderia atender naquele momento e logo fechou a porta. Ela então escutou o momento em que os envolvidos arrombaram o imóvel e anunciaram o assalto a mão armada. A mulher é alta, magra, branca, de cabelo preto e comprido. Ainda conforme a vítima, ela vestia calça jeans e blusa marrom. Eles exigiam dinheiro e reviraram a casa procurando pertences. O trio fugiu, levando diversos objetos. A idosa ressaltou que a casa e nem vizinhos próximos possuem câmeras de circuito interno. O caso foi registro como roubo qualificado.