Trânsito Mulher perde controle de veículo e bate contra poste na Afonso Pena 'A frente do carro ficou completamente destruída e parte da avenida, no sentido centro, teve que ser interditada'

Foto: Reprodução/André Bittar

Uma motorista de 56 anos perdeu o controle do veículo que dirigia e bateu contra um poste na esquina da Avenida Afonso Pena com a rua Espírito Santo nesta manhã de Quarta-Feira de Cinzas. O carro ficou com a frente completamente destruída.

Sem nenhum carro próximo, Marli Aparecida dos Santos Marcon, que conduzia um Corolla branco, perdeu o controle do veículo e destruiu o poste que atingiu. De acordo com uma testemunha do acidente, que seguia pela Afonso Pena no sentido oposto ao da motorista, aparentemente ela não estava acima da velocidade da via.

Com o acidente, a frente do carro ficou completamente destruída e parte da avenida, no sentido centro, teve que ser interditada. O poste está sustentado apenas pelas vigas e a Energisa foi acionada para avaliar se há a necessidade de troca.

Para o marido, Ângelo Antônio Marcon, 57, Marli falou apenas que perdeu o controle do carro, não sabendo o que exatamente provocou o acidente. "Ela sempre andava com a nossa netinha no carro, tem até a cadeirinha dela aqui", comentou. Ele não relatou que a esposa tenha passado mal ou algo do tipo.

A motorista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, que teve que retirá-la do carro pelo banco traseiro, e foi encaminhada para o Prontomed.