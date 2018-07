Mulher posta foto com rosto ensanguentado para denunciar agressão do ex

Por: Yahoo Notícias 13/07/2018 às 07:27

Uma mulher de 31 anos usou as redes sociais para denunciar o ex-marido por agressão. Jackeline Mota, que mora em Araçariguama (SP), a violência, que aconteceu na frente dos filhos dos dois, terminou com o nariz dela sendo quebrado. Na publicação, ela aparece com o rosto coberto de sangue. Segundo Jackeline, o ex-marido, Carlos Henrique Evangelista de Oliveira, teria cometido a agressão após descobrir que ela estava em outro relacionamento. “Cansei de me calar. Estou aqui na UBS [unidade básica de saúde], para quem quiser ver. Meu ex-marido acabou de quebrar meu nariz”, escreveu. Após a repercussão da imagem, ela escreveu outro desabafo. No texto, Jackeline diz que sofreu por 11 anos no relacionamento. Ela também falou sobre comentários que a questionavam sobre a demora em o denunciar. “Vocês acham que eu gostava de apanhar? Vocês acham que eu era feliz sendo traída e ofendida com os piores nomes possíveis? Por várias vezes tentei me separar, mas aí a perseguição era tanta e não atingia só a mim, era meu trabalho, minha família…Diante das perseguições, eu acaba voltando, até que, depois de 11 anos, encontrei forças em Deus para criar coragem e sair daquela situação”, disse. Ela ainda deixou um alerta para outras pessoas que vivem em um relacionamento abusivo: “Mulheres, não se calem. Não tenham medo. Se o medo for da morte, entendam que vocês, que vivem uma situação dessas dentro de casa, estão com a alma morta em um corpo que apenas existe, não vive”, desabafou. Jackeline registrou um boletim de ocorrência após a agressão. Carlos Henrique Evangelista de Oliveira, apontado na postagem como autor das agressões, não foi localizado para comentar o caso.