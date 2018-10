Sequestro Mulher simula sequestro e passa quatro dias com amante Dupla irá responder criminalmente por falsa comunicação de crime

A Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Polícia Civil de Mato Grosso, autuou uma mulher de 28 anos, identificada como A.F.C., e o amante dela, M.S.A. - que não teve a idade divulgada - por falsa comunicação de crime.

A mulher, que é casada e tem dois filhos, foi dada como desaparecida na última quarta-feira (17), após afirmar ao marido que ia ao shopping de Várzea Grande-MT para fazer um curso de estética e não mais retornar para casa.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que a mulher e o amante montaram um falso sequestro e passaram quatro dias juntos em uma propriedade rural no Distrito de Mimoso (distante 119 km de Cuiabá).

"Desaparecimento"

Familiares de A.F.C. notificaram seu desaparecimento na quinta-feira (18), relatando que a última vez que havia sido vista foi na noite de quarta-feira (17). Desde a comunicação do fato, a Polícia Civil empreendeu diligências com a objetivo de localizar a mulher.

Parentes da jovem chegaram a receber telefonema no dia seguinte ao desaparecimento, onde um homem se identificou como sequestrador. Ele teria passado instruções para que a polícia não fosse comunicada de nada, caso contrário, a suposta vítima morreria.

Durante todo o final de semana, a GCCO efetuou diversos deslocamentos e oitivas buscando a localização da jovem supostamente sequestrada. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) efetuou trabalho pericial no carro da mulher (um Ford Fiesta),que foi encontrado abandonado próximo a avenida Fernando Corrêa da Costa, na Capital.

Na noite de domingo (21), a mulher apareceu em via pública e pediu acionamento da Polícia Militar. Ela relatou ter sido rendida por três criminosos armados que a obrigaram a seguir com eles em outro automóvel, sendo mantida trancada no quarto de uma residência durante quatro dias.

Segundo relato da mulher, os supostos criminosos a teriam abandonado apenas no domingo, na Rodovia dos Imigrantes.

Contradizendo os relatos da mulher, testemunhas afirmaram tê-la visto com aparência tranquila e tomando cerveja em uma lanchonete, em horário posterior ao desaparecimento/suposto sequestro, acompanhada de um homem.

Confissão

Em depoimento na delegacia, a mulher confessou que estava durante os quatro dias em companhia do amante, que conheceu por uma rede social há aproximadamente um mês.

Ela declarou que, na noite de quarta-feira, teria ingerido muita bebida alcoólica, fazendo com que perdesse o horário de voltar para casa.

Para não levantar suspeitas do marido, no dia seguinte aos fatos, ela teve a ideia de montar um falso sequestro para justificar sua ausência.

A jovem e o amante foram, em seguida, para uma propriedade rural em Mimoso, onde permaneceram até a tarde de sábado (20). Ela admitiu que comprou um chip para que fosse feito contato com a família, se passando por sequestrador. A ligação foi efetuada pelo amante.

A mulher também detalhou que rasgou a própria roupa antes de pedir a uma terceira pessoa para que acionasse a Polícia Militar no domingo (21).

De acordo com o delegado titular da GCCO, Diogo Santana, os dois vão responder criminalmente por falsa comunicação de crime.

“Ambos serão indiciados em razão da gravidade de se mobilizar as forças de Segurança Pública (Polícia Militar, Politec e Polícia Civil), com uma narrativa absolutamente falsa e irresponsável”, disse.