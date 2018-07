Coxim Mulher sofre escoriações abrasivas no rosto ao cair de moto em avenida de Coxim

Foto: Alisson Silva

Uma mulher sofreu escoriações abrasivas em diversas partes do corpo num acidente ocorrido no início da madrugada deste domingo (15), em Coxim. Com o rosto bastante ferido, Maria Aparecida Sardinha, de 48 anos, foi levada para o Hospital Regional Álvaro Fontoura.

O socorro foi feito pelo Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que não constaram fraturas na vítima.

Ela pilotava uma Yamaha Tornado pela avenida Presidente Vargas, que margeia o rio Taquari, quando perdeu o controle ao passar por uma lombada.

Depois de perder o controle, Maria ainda percorreu 50 metros, aproximadamente. Já a motocicleta ainda se arrastou por mais 50 metros.

O GTRAN (Grupamento de Trânsito) da Polícia Militar atendeu o local.