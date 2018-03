Anastácio Mulher solicita medida protetiva após agressão de marido Homem não aceita término da relação e ameaçou companheira com uma faca

A DP de Anastácio registrou mais um caso de violência doméstica na madrugada desta sexta-feira (30). Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher foi ameaçada de morte pelo marido com uma faca, com quem está casada há 7 anos e tem dois filhos, de 2 e 4 anos.

Segundo a mulher, o motivo do agressão foi o pedido de separação, mas o marido não aceitou e passou a ameaçá-la. Ela foi obrigada a se trancar no quarto, enquanto acionava o 190. Aos policiais, a mulher afirmou que essa não é a primeira vez que foi agredida.

Quando a polícia chegou ao local, a mulher permanecia trancada em um dos quartos e o marido no outro cômodo da casa. O agressor, a vítima e a faca foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

A mulher solicitou aos policiais medida protetiva contra o marido, por temer por sua segurança, entretanto, não quis dar andamento à representação judicial contra ele, ou seja, que fosse instaurado procedimento criminal.