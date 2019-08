LESÃO CORPORAL Mulher tem dedo amputado após empilhadeira a atingir durante compras em mercado de MS Máquina passou sobre o pé da vítima

Caso foi registrado na delegacia com lesão corporal Foto: Reprodução

Mulher, de 57 anos, foi atingida no pé por uma empilhadeira, levada ao hospital teve um dedo do pé esquerdo amputado. O caso aconteceu na tarde de ontem (23) em Dourados, município de Mato Grosso do Sul. Conforme o site Dourados News, a vítima fazia compras em um mercado atacadista na cidade, momento em que foi atingida e ferida.

A vítima foi ferida no local as 14h30, a máquina conduzida por um funcionário passou em cima do pé da cliente. As verdadeiras causas do acidente serão apuradas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a mulher foi socorrida ao Hospital do Coração. Devido à gravidade dos ferimentos foi necessária a amputação de um dedo. O caso foi registrado no 2° Distrito Policial como Lesão Corporal.