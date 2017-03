Mulher vai a festa de aniversÃ¡rio, marido vai atrÃ¡s e entra em festa para matÃ¡-la

Sem limites Mulher vai a festa de aniversário, marido vai atrás e entra em festa para matá-la

homem, de 41 anos, invadiu uma festa de criança na noite deste domingo (12), em Campo Grande, no Jardim Santa Emília o sujeito portava uma faca e tentou matar a esposa, sendo detido por familiares da mulher, de 31 anos.

A vítima disse que esta casada com o autor há 14 anos e com ele tem dois filhos, de 2 e 7 anos. Segundo ela neste domingo disse ao marido que iria até a festa de aniversário da sobrinha, sendo impedida pelo companheiro.

Mas a mulher decidida acabou indo para até a festa, quando por volta das 20h30 deste domingo (12), o marido apareceu no local armado com uma faca. Ao ver a esposa parada em frente à residência passou a a xingar a esposa com palavras de baixo calão.

Ao ver que o marido estava com uma faca na cintura, a mulher correu para o interior da residência e o autor foi atrás perseguindo-a e afirmando que iria matá-la. O homem acabou sendo contido por familiares da vítima. E após ser detido, foi solto e fugiu.

A vítima procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra o marido e pedir medidas protetivas. De acordo com a vítima quando estava grávida de 8 meses teria sido agredida pelo marido.