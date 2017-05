Fronteira Mulheres a serviço do narcotráfico são presas

Duas mulheres que estavam a serviço do narcotráfico são presas com carga de droga na região de fronteira com o Paraguai.Os agentes da Policia Militar Rodoviária Estadual, realizavam fiscalização na MS 156 por volta das 17:30hs de sábado (06) entre a cidade de Amambai a Caarapó, onde ao abordar um ônibus e ao vistoria o bagageiro externo do ônibus, foi encontrado duas malas com entorpecentes, checando os tickets de bagagem foi localizada às proprietárias das malas identificadas como Vanusa e Andressa, que relataram aos policiais que teriam pego a droga na cidade de Paranhos e levaria para Dourados.

A droga estava repartida em 44 tabletes e após pesado totalizou 35,400 quilogramas droga, as mesmas receberam voz de prisão e juntamente com a droga foram encaminhadas ao DP da Policia Civil de Amambaí para os procedimentos cabíveis.