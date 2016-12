Crime Mulheres brigam e companheiros intervem, um deles policial é morto a tiros "Dois disparos no tórax"

Policial militar foi morto na matina desta sexta-feira (30), em frente a uma conveniência na Rua Brilhante, Vila Bandeirantes, em Campo Grande.

Identificada como Márcio Correia Ferreira (37), foi atingido por tiros, depois de discutir com um homem. O motivo da briga seria uma discussão entre duas mulheres que acompanhavam vítima e autor.

De acordo com informações iniciais cedidas pela Polícia Militar, o policial estava bebendo em frente ao local com uma mulher, quando ela se desentendeu com outra moça.

Por conta da discussão das mulheres, policial e autor também partiram para a briga, até que a arma do policial caiu no chão, momento em que o homem pegou o revólver e atirou contra ele.

O policial teria sido atingido por dois tiros no tórax. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. A polícia foi até o local do crime e com a ajuda de testemunhas, tenta confirmar o crime.

O autor, ainda não identificado pela polícia, fugiu do local do crime logo após os disparos, levando a arma do policial.